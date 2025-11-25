Светлана Лобода на концерте в Осло возмутила отношением к флагу Украины

Светлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Реклама

Певица Светлана Лобода возмутила отношением к флагу Украины.

Произошло это на концерте исполнительницы в Осло, Норвегия. Пользователь Threads с ником vi_valeri_k утверждает, что была на событии. Она поделилась, что концерт был действительно замечательным, Светлана Лобода заряжала невероятной энергетикой, взаимодействовала с публикой и говорила хорошие слова со сцены. Однако без неприятных инцидентов не обошлось.

Пользовательница Threads говорит, что в конце шоу исполнительнице из зала передали флаг Украины. Публика ожидала, чтобы Светлана Лобода развернула его на сцене. Однако артистка не стала этого делать. Певица подержала его свернутым в руках, после чего передала танцовщице, чтобы та отнесла его за кулисы.

Реклама

"В очередной раз Светлана Лобода поставила пятно на репутации. На концерте в Осло была нереальная энергетика, Лобода классно взаимодействовала со зрителями, говорила хорошие слова. Но под конец концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, видимо, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, скомканным подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та отнесла его... В украинцев неопределенная позиция относительно певицы, и Светлана в очередной раз облажалась", - возмутилась пользовательница Threads.

Светлана Лобода попала в скандал

На защиту Светланы Лободы стал ее кум - ведущий Анатолий Анатолич. Шоумен в комментариях опубликовал фото, где артистка держит над собой развернутый флаг Украины. Правда, фотография была сделана в 2023 году, когда певица представляла украиноязычный альбом.

Анатолий Анатолич вступился за Светлану Лободу

Напомним, недавно распространились сплетни, что Светлана Лобода якобы собирается дать концерт в Украине. Анатолий Анатолич отреагировал на эти слухи и прокомментировал, действительно ли это так.