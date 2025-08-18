Светлана Лобода оконфузилась странным вопросом об украинском языке к детям-переселенцам

Светлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Реклама

Певица Светлана Лобода оконфузилась странным вопросом к детям-переселенцам.

Исполнительница отыграла концерт в Батуми, Грузия. У артистки было время, чтобы пообщаться с поклонниками. В частности, она встретилась с детьми. Соответствующее видео появилось на фан-странице артистки в Tik Tok.

Дети общались со Светланой Лободой на русском языке. Исполнительница попыталась их за это упрекнуть, спросив: "Почему вы не говорите на украинском языке? Это же классно говорить на нашем языке".

Реклама

И конечно, замечательно, когда украинцы отказываются от русского и переходят на украинский, но в случае с Лободой пользователи обратили внимание на один нюанс. Певица тоже сначала говорила на русском, пока не услышала, что дети приехали в Грузию из Ирпеня. Также Лободе напомнили, что она вообще-то поет еще и на русском, от этих песен не отказывается и не переводит их на украинский.

Спрашивает, почему не говорят на украинском языке, хотя сама поет и говорит на русском!

Сама спросила: "Вы здесь живете?".

Она же сама на русском разговаривает!

Напомним, недавно артистка Верка Сердючка попала в скандал из-за исполнения русскоязычных хитов на концерте в Киеве. Исполнительницу начали активно критиковать, а языковой омбудсмен Тарас Кремень, который сейчас уже не занимает эту должность, обращался в правоохранительные органы с просьбой принять меры. Наконец, площадку, где выступала Сердючка, оштрафовали.