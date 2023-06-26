Светлана Лобода оправдалась за "наезд" на девушку в Харькове и выступление на одной сцене с Меладзе

Певица Светлана Лобода после скандала с 16-летней протестующей с плакатом "Харьков без Лободы" и новостей о выступлении на одной сцене с певцом Валерием Меладзе вышла на связь.

Исполнительница в Instagram прокомментировала, что гордится девушкой, которая на ее импровизированном концерте открыто показала свою позицию. Однако Лобода заявила, что их с ней разговор, где она у нее спрашивала, "сколько ей денег заплатили", якобы пытались сделать в публичном пространстве манипуляцией. Извиняться певица у 16-летней девушки не стала.

"Девочка, которая простояла все время с плакатом "Харьков без Лободы", — я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение, и я уважаю это. Потому что тоже хорошо знаю, что такое идти против течения. К сожалению, мой разговор с тобой в который раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение. Знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа", — заявила певица.

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"Суспільне" связалось с протестующей. Ею оказалась 16-летняя Дарья, которая не желает, чтобы певица, которая до начала полномасштабной войны жила в России и зарабатывала кровавые рубли, выступала в Харькове. По словам девушки, она не верит в искренность слов Лободы. Дарья говорит, что в поведении исполнительницы не было видно, что она ее уважает.

Светлана Лобода и 16-летняя протестующая

"Не было видно, что она мною гордится, из разговора о деньгах и по фамильярности. Этого не было видно. Я имею право на свое мнение, это правда. Но я не видела, чтобы она это уважала. Не очень верю. Я видела ее поступки и слышала ее слова в тот момент. Как-то так себе верится. Поступки обратное показывают. С ее манерой разговаривать и с ее объятиями это было бы такое", — прокомментировала Дарья.

Кстати, после громкого скандала в Харькове Лобода попала еще в один. Появилась информация, что певица собралась выступать в Кишиневе на одной сцене с певцом Валерием Меладзе, который не определился с позицией касательно войны, живет в России, развлекает россиян и молчит о российском вторжении.

Лобода готовится к выступлению с Меладзе/Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Лобода готовится к выступлению с Меладзе/Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Комментарий от певицы на эту тему не заставил себя ждать. Менеджмент артистки заявил, что она не выступает на одной сцене с российскими исполнителями. Тем временем плакаты с ее выступлением уже висят в городе.

"Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция едина и категорична", — прокомментировали в пресс-службе исполнительницы для "Музвар".

Скандал вокруг Светланы Лободы – что известно

Когда российские оккупанты начали полномасштабное вторжение в Украину, певица долго молчала. На пятый день войны Лобода в слезах на видео рассказывала, что "украинцы – маленькие люди, не влияющие на ход войны". Также певица не назвала сразу, кто действительно является агрессором и кто начал вторжение.

Кстати, в мае вокруг Светланы Лободы разразился громкий скандал в Киеве. Исполнительница запланировала дать концерт в поддержку ЛОР-отделения "Охматдета", однако с детской больницей ничего не согласовывали. Лобода тем временем столкнулась с волной хейта в концерт, наконец, отменили.

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