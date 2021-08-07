Светлана Лобода поделилась, что уже два года не живет в России и хочет родить любимому сына

Светлана Лобода поделилась, что уже два года не живет в России и хочет родить любимому сына

Артистка рассказала о личной жизни.

Певица Светлана Лобода, которая сняла клип на новую украиноязычную песню, рассказала о своей жизни.

Артистка приехала в Киев и дала интервью программе "Ранок з Україною". Так, исполнительница поделилась, что уже два года не живет в России. Исполнительница приобрела дом в Европе на побережье моря.

"Уже два года мы живем и каждое утро, просыпаясь, мы с детьми говорим "спасибо" за то, что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди", — поделилась исполнительница.

Лобода добавила, что чувствует себя в новой стране замечательно, поскольку большинство соседей не знают о ее звездном статусе.

Также знаменитость рассекретила, что у нее есть любимый мужчина, имя которого не назвала. Ему Светлана мечтает родить детей.

"Мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое женское царство дома — у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек десять — все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", — рассказала певица.

instagram.com/lobodaofficial

Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода поехала в Россию. Последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте в этом году.

Напомним, не так давно Светлана Лобода лично анонсировала концерт в Одессе. Так, артистка выступит 14 августа в ночном клубе Ibiza Beach Club.

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