Светлана Лобода похвасталась дочкой и вспомнила себя маленькой

Звезда также показала, как Тильда поздравила ее с днем рождения.

Певица Светлана Лобода продолжает и дальше делиться снимками из отпуска в Дубае.

В своем Instagram артистка решила похвастаться своей заметно подросшей дочкой Евангелиной. Они с ней активно отдыхали.

Светлана Лобода с дочкой / instagram.com/lobodaofficial

Дочь с мамой ходила на пляж, любовалась красивыми видами и успела посетить Диснейленд. В общем, они наполнились положительными эмоциями.

Светлана Лобода с дочкой / instagram.com/lobodaofficial

Кстати, лицо своей младшей дочери Тильды, исполнительница до сих пор скрывает. Она лишь показала, как девочка трогательно поздравила ее с днем рождения.

Младшая дочь Светланы Лободы / instagram.com/lobodaofficial

К слову, Светлана решила вспомнить и свое детство. Она опубликовала архивное фото, на котором позирует еще совсем маленькой. Рядом с будущей звездой сидят ее родные. Улыбающаяся Светлана изображена с челкой на лбу. Она одета в сарафан и босоножки.

Маленькая Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода поехала в Россию. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Недавно артистка поделилась, что уже два года не живет в России. А в августе этого года артистка выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились.

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