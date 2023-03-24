Светлана Лобода показала дом родителей в Ирпене, куда прилетела российская ракета

Родившаяся в Ирпене певица Светлана Лобода поделилась, что в начале полномасштабного вторжения просила родных уехать из оккупированного города.

Но родственники артистки успокаивали ее, что пока все спокойно, до тех пор, пока в дом родителей звезды не прилетел российский снаряд. Подробностями Лобода поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

"Мой папа, который категорически не хотел никуда ехать, мои родственники, говорившие: "Ничего страшного, танки ходят возле дома, но нас пока не трогают. Мы остаемся дома". Я им объясняла: "Это сегодня не трогают, а завтра…". Каждый день говорила: "Давайте мы вас вывезем". И только тогда, когда прилетело в дом, они сели на машину ночью, позвонили мне: "Куда ехать", — рассказала Лобода.

Светлана поделилась, что тогда ей также звонила сестра, которая живет неподалеку от родителей и прощалась с жизнью:

"Моя сестра, которая неподалеку здесь живет, были взорваны мосты, она тоже не знала как уехать. Я просила ее оставаться в городе, я знала, что сейчас ее вывозить опасно. Я уже не была в Москве. Она мне позвонила, плакала в трубку. Говорила, что она чувствует запах смерти и она понимает, что они умрут", — поделилась подробностями певица.

Дом родителей Светланы Лободы в Ирпене

Также Светлана показала последствия попадания российской ракеты в дом ее родителей:

"Повыбивало все окна, не было стены одной. Мы тоже ее поставили, поставили окна. Не было крыши, мы поставили новую крышу. В этом месте живет три семьи. Моя мама с папой, родной брат мамы с семьей и двоюродная сестра мамы. Когда прилетел снаряд, то здесь был капец. Мы все отстроили, сделали так, чтобы все выглядело нормально сейчас", — рассказала Лобода.

Дом родителей Светланы Лободы в Ирпене

Также артистка поделилась, что ее отец настоял на том, чтобы одну стену в доме не трогали – она напоминает мужчине о тех страшных преступлениях, которые совершили российские оккупанты на нашей земле.

Дом родителей Светланы Лободы в Ирпене

"У отца вся стена на кухне в обломках, она в дырках, телевизор висит на кухне, он тоже в дырках. Я говорю: "Папа, а почему (не заменить - прим.ред.)?". Он говорит: "Это мне специально. Я хочу помнить, что сейчас идет война. Я хочу помнить, что происходит", – рассказала Лобода.

Дом родителей Светланы Лободы в Ирпене

Напомним, на днях Светлана Лобода показалась в Киеве и рассказала, как провела ночь в укрытии во время воздушной тревоги.

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