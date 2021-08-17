Светлана Лобода померилась стройными ногами и красотой с младшей сестрой

Артистка поздравила родного человека с днем рождения.

Певица Светлана Лобода, которая недавно сыграла концерт в Одессе, показала свою младшую сестру Ксению, которая также посетила шоу.

В фотоблоге звезда разместила совместный снимок с родным человеком. В кадре красавицы позировали в белых нарядах. Так, артистка появилась в коротком топе и длинной юбке с экстремальным разрезом, а Ксения — в коротком платьице. Девушки померились длинными стройными ножками и красотой.

Светлана Лобода с сестрой Ксенией / instagram.com/lobodaofficial

Как сообщила Светлана, 17 августа сестра празднует день рождения. Ей исполняется 30 лет. Звезда нежно поздравила именинницу.

"Моя любимая девочка! С днем рождения тебя!!! Надеюсь, ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы же договорились праздновать до 20-го августа! Будь счастлива, верю в тебя и в вашу семью", — написала певица.

В комментариях фолловеры написали, что сестры очень красивые.

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Сестра — красавица

Напомним, ранее Лобода в новом клипе на украиноязычный трек обнажилась до боди и поцеловалась с моделью. Артистка представила видео на трек Indie Rock (Vogue).

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