Светлана Лобода после скандала в Харькове споет на одной сцене с Валерием Меладзе

Певица Светлана Лобода не успела оправдаться за один скандал, как уже оказалось в другом.

После того, как артистка публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы" во время фан-встречи в городе, в Сети появилась информация о неоднозначном выступлении Лободы в Кишиневе.

Так, исполнительница выступит на одной сцене с певцом Валерием Меладзе, до сих пор не определившимся со своей позицией относительно войны в Украине.

Афиши о выступлении артистов на Summer Fest появились уже на улицах молдавской столицы. Рядом с Лободой и Меладзе на бордах оказался Макс Барских.

Лобода готовится к выступлению с Меладзе/Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Лобода готовится к выступлению с Меладзе/Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Отметим, что Валерий Меладзе через полтора года войны в Украине до сих пор не может определиться с тем, чью сторону поддержать. В начале полномасштабного российского вторжения певец записал видеообращение, в котором осудил действия Кремля и кровавого диктора Путина.

"У нас есть язык. Говорите, как есть! Путин напал на Украину! На всю Украину! Нам не нужна Россия! Нас не от кого спасать, только от России!" – говорил в видео Меладзе. Однако уже через несколько минут певец отреагировал ролик и убрал с него все слова о российском диктаторе и его нападении на территории Украины.

Также во время новогоднего корпоратива в ОАЭ ответил на "Слава Украине" слова поклонника "Героям слава!". После такого в РФ начали массово отменять выступления артиста и даже обвинили в спонсировании ВСУ, так что теперь Меладзе молчит и избегает темы войны.

В Куршевеле певец даже скрылся от украинских журналистов, которые спрашивали артиста о его позиции по поводу войны РФ против Украины.

Валерий Меладзе / Фото: скриншот с видео

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