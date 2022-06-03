Светлана Лобода представила щемящую песню на украинском о войне и черно-белый клип к ней

Светлана Лобода представила щемящую песню на украинском о войне и черно-белый клип к ней

Певица Светлана Лобода сегодня, 3 июня, представила свою первую песню с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Сегодня, 3 июня, в 100-й день войны певица Светлана Лобода выпустила свою первую с начала полномасштабного вторжения России в Украину песню под названием "Молитва".

"Я долго не могла собрать себя. Первые дни я просто плакала. Вся моя семья, как и сотни других семей выбиралась из горевшего Ирпеня. Все мои действия были направлены на их спасение и помощь тем, кому она была жизненно необходима. Все истории, и свою личную, я пережила каждую секунду с начала полномасштабного вторжения России в Украину, а потом меня нашла "Молитва", — рассказала Лобода.

Вместе с треком состоялась и премьера атмосферного черно-белого клипа к нему. Съемку видеоряда для "Молитвы" организовали в Риге, в Церкви Святого Петра. По словам Светланы, это не песня, это высказывание:

"Это попытка проговорить для себя, что любовь обязательно победит смерть, а "свет победит тьму". Наша Украина, безусловно, выстоит и снова расцветет. Наши люди обязательно будут счастливы на своей земле. "Молитва" — это моя боль, положенная на ноты. Было сложно снова начать петь. Очень сложно. Но музыка, как тонкая полоска света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы будем еще праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья!" – сказала Лобода.

Кроме артистки в видео участвуют 45 музыкантов Рижского оркестра, над созданием песни и клипа работала украинская и латвийская команда, режиссером выступил Инди Хайт. Автор идеи видео и саунд-продюсер трека – Лобода.

Локация, оркестр и многие организационные моменты были предоставлены Латвией совершенно бесплатно как поддержка украинской творческой команды.

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