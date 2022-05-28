Светлана Лобода придумала, как помочь молодому кондитеру из Харькова, район которого обстреляли оккупанты

Певица Светлана Лобода рассказала об одном парне из Харькова, который обратился в ее благотворительный центр LOBODA Help Centеr.

По словам артистки, каждое утро она начинает с того, что читает письма от людей, поступающих на ее почтовый ящик. Одним из них было письмо молодого кондитера Артема из Харькова:

"В письме он рассказывал про ужасы бомбардировки Харькова с первых дней войны и до сегодня. Как его родной район был обстрелян, а семья из одиннадцати человек вынуждена была бежать, как выживают сейчас и стараются держаться вместе. Артем прислал свои кондитерские работы, и я долго думала, как могу ему и его семье помочь. Мне пришла в голову идея, как можно не только оказать помощь, а показать его талант и направить умение во благо, помогая не только его семье, но и городу", — рассказала об одном из писем Светлана Лобода.

Лобода предложила Артему материальную помощь и реализацию совместного проекта. Так песни артистки отныне можно отведать на вкус. Десерты под названием: "Пуля дура", "Американо", "Твои глаза", "К черту любовь" и торт "Тропикана", уже можно заказать в Instagram кондитера @artem_kinash.

Фото: instagram.com/artem_kinash

Важно, что этот проект сможет оказать поддержку не только Артему и его семье, но и часть вырученных средств от продажи десертов будет направлена в перинатальный центр Харьковской больницы.

Напомним, несколько дней назад Светлана Лобода объявила об открытии центра помощи для пострадавших. Артистка вместе с командой профессионалов открыла в Telegram чат-бот lo_help_bot, куда может обратиться любой желающий и получить психологическую помощь. Также певица создала LOBODA Help Center, где будут проходить реальные встречи с психологами.

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