Светлана Лобода приехала в Киев и представила свою новую песню

Артистка побывала на трех радиостанциях.
Певица Светлана Лобода не так давно выпустила новую песню, которая получила название "Americano".
Лирическая композиция посвящена осени — любимому времени года звезды. В новой песне Светлана поет о расставании влюбленных.
"Это лучшее, что происходило со мной этой осенью", — говорит о композиции знаменитость.
К слову, чтобы представить новую песню, исполнительница приехала в Киев. Она побывала на трех радиостанциях — NRJ Украина, "Наше радио" и "Русское радио Украина". Об этом звезда сообщила в сториз на своей странице в Instagram.
Кстати на радиостанции NRJ Украина она встретилась с Никитой Киселевым, который написал для нее песню.
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