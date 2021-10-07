Светлана Лобода приехала в Киев и представила свою новую песню

Светлана Лобода приехала в Киев и представила свою новую песню

Артистка побывала на трех радиостанциях.

Певица Светлана Лобода не так давно выпустила новую песню, которая получила название "Americano".

Лирическая композиция посвящена осени — любимому времени года звезды. В новой песне Светлана поет о расставании влюбленных.

"Это лучшее, что происходило со мной этой осенью", — говорит о композиции знаменитость.

Светлана Лобода на радио "Наше радио" / instagram.com/lobodaofficial

К слову, чтобы представить новую песню, исполнительница приехала в Киев. Она побывала на трех радиостанциях — NRJ Украина, "Наше радио" и "Русское радио Украина". Об этом звезда сообщила в сториз на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода на "Русское радио Украина" / instagram.com/lobodaofficial

Кстати на радиостанции NRJ Украина она встретилась с Никитой Киселевым, который написал для нее песню.

Светлана Лобода и Никита Киселев / instagram.com/lobodaofficial

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