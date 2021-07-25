Светлана Лобода прилетела в Киев на вечеринку по случаю рождения сына Анатолича

Артистка показала фото с крошечным Нилом.
Украинский шоумен Анатолий Анатолич и его жена Юла, которые 20 июля в третий раз стали родителями и уже выписались из роддома, устроили вечеринку по случаю рождения сына.
Звездные родители позвали друзей и куму, певицу Светлану Лободу. На своей странице в Instagram артистка показала, как знакомилась с крохотным Нилом.
"Была в гостях у моих Юли и Анатолича. У них в семье появилось такое чудо! Счастье! Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие!!! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этим ощущением... Захотелось снова", — написала исполнительница в своем фотоблоге.
Со своей стороны, пользователи писали в комментариях, что Светлане очень идет материнство и призвали родить Евангелине и Тильде братика.
- Тебе идет! Нежность
- Надо обязательно повторить
- Вам так идет материнство
Заметим, в 2017-м артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. В последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте этого года.
Напомним, Светлана Лобода даст концерт в Украине. Артистка запланировала выступление в Одессе этим летом.