Светлана Лобода прилетела в Киев на вечеринку по случаю рождения сына Анатолича

Артистка показала фото с крошечным Нилом.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич и его жена Юла, которые 20 июля в третий раз стали родителями и уже выписались из роддома, устроили вечеринку по случаю рождения сына.

Звездные родители позвали друзей и куму, певицу Светлану Лободу. На своей странице в Instagram артистка показала, как знакомилась с крохотным Нилом.

instagram.com/lobodaofficial

"Была в гостях у моих Юли и Анатолича. У них в семье появилось такое чудо! Счастье! Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие!!! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этим ощущением... Захотелось снова", — написала исполнительница в своем фотоблоге.

instagram.com/lobodaofficial

Со своей стороны, пользователи писали в комментариях, что Светлане очень идет материнство и призвали родить Евангелине и Тильде братика.

Тебе идет! Нежность

Надо обязательно повторить

Вам так идет материнство

Заметим, в 2017-м артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. В последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте этого года.

Напомним, Светлана Лобода даст концерт в Украине. Артистка запланировала выступление в Одессе этим летом.

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