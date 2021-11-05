Светлана Лобода прослезилась, говоря об Украине, и объяснила, почему уехала из страны

Певица вспомнила сорванный концерт в Одессе.

Певица Светлана Лобода прокомментировала то, почему уехала из Украины и вспомнила сорванный концерт в Одессе.

Так, артистка дала интервью Маше Ефросининой, где рассказала, что еще в 2017 году активно гастролировала по Украине и другим странам. Впрочем, ей пришлось прекратить выступать на украинских площадках из-за "конфликта с одним очень влиятельным человеком в Одессе".

"Нам срывают концерт. Сначала мы не понимали, что происходит. Собравшиеся под клубом люди начали бросать дымовые шашки, устраивали драки и не пускали людей, которые заходили в клуб. У нас был конфликт с одним человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором мы в тот момент не знали, мы были все напуганы. Ситуация прояснилась буквально несколько лет назад. После того случая мы с командой приняли решение не давать сольные концерты в Украине", – объяснила она.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Лобода добавила, что ей было очень сложно принимать такое решение, отметив, что волновалась не за свою безопасность, а за своих поклонников, мол, чтобы их не покалечили активисты на концертах.

"Параллельно с увеличением моей популярности, меня и мою семью начинают со всех сторон преследовать журналисты. Куда бы я не приезжала, на меня охотились 2-3 машины с журналистами, которые меня фотографировали. Была задача, я думаю, сделать мою жизнь невыносимой, потому что слишком ярко моя звезда горела в тот момент. Кульминацией стало то, когда над моим домом летали дроны, моя дочь очень сильно испугалась. Я обратилась к юристу, взяла дополнительную службу охраны. Охранник говорит: "Вам нужно уехать куда-то на время", – вспомнила она.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Поэтому первый за долгое время концерт, который состоялся летом в этом году в Одессе, исполнительница символически провела в том же клубе, где его сорвали. Лобода со слезами на глазах заявила, что решила возобновить выступления в родной стране, потому что "переживает и любит" ее.

"Потому что я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее. Потому что здесь моя семья. Потому что так нечестно..." – добавила Светлана.

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