Светлана Лобода с благотворительным концертом в Киеве нарвалась на хейт украинцев: "Когда выступление Лепса"

Люди припомнили, как артистка работала в России и платила там налоги.

Певица Светлана Лобода нарвалась на хейт от украинцев после того, как Osocor Residence объявил концерт артистки 25 августа в Киеве.

В анонсе говорится, что выступление будет благотворительным и во время мероприятия будут собирать средства на восстановление ЛОР-отделения детской больницы "Охматдет".

"Osocor Residence хочет отремонтировать и обустроить в отделении 3 просторных смотровых, 6 палат с двухместным размещением, 2 одноместных палаты с санузлом, кухню-столовую и детскую", — говорится в описании мероприятия.

Светлана Лобода анонсировала концерт в Киеве / Фото: facebook.com/osocor.residence

Также в тексте говорится, что Osocor Residence "решила объединить усилия с командой Светланы Лободы" и пригласила ее выступить с концертной программой "Made in U".

Но украинцы встретили эту информацию крайне негативно. Под анонсом люди оставили множество отрицательных комментариев. В частности, пишут о том, что в течение длительного времени Светлана Лобода жила и работала в россии, где платила налоги, за которые теперь россия убивает украинцев. Люди не верят Лободе и пишут, что организаторы этого мероприятия пытаются отбелить репутацию артистки.

Реакция украинцев на концерт Светланы Лободы в Киеве / Фото: facebook.com/osocor.residence

Какая хорошая певица, больным деткам помогает… А скольких украинских детей убила рашка за деньги, уплаченные Лободой в виде налогов?

Это какой-то сюрр! Это точно происходит в нашей стране? В стране, где каждый день убивают людей российские ублюдки! Ублюдки перед которыми эта "дама" трясла задницей прошедших несколько лет!

Когда концерт Лепса будет?

Может, вы забыли, что в стране война, а Лобода с 2014 года гастролировала в раше?

Не нужно нам этого концерта. Организаторы лучше отмените. Иначе это будет провокация.

Вы с ума сошли? Она продала Украину в 2014 году, пела и выплясывала перед оккупантами

То есть выступаешь в россии и тебе достаточно что-то там помукать, что ты не знала, ты тупой была, а теперь "все вдруг прояснилось" — и, вуаля, ты уже выступаешь в Украине? Какого черта?

"Маленьким людям" не место среди большого народа, который ежедневно проливает кровь за свою свободу от этих "маленьких людей"

Реакция украинцев на концерт Светланы Лободы в Киеве / Фото: facebook.com/osocor.residence

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения россии в Украину Светлана Лобода на протяжении многих лет жила и работала в рф. После 24 февраля 2022 года Лобода уехала из России. Лишь на пятый день войны певица записала видео, где со слезами на глазах рассказала о родных в Украине, сидящих в бомбоубежищах, и назвала украинцев "маленькими людьми", которые не влияют на ход войны. Через месяц после вторжения россии Светлана решилась публично сказать, что рф напала на Украину.

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