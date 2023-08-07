Светлана Лобода с флагом Украины спела на русском и возмутила украинцев

Артистка также на своем концерте на русском рассказывала о "непростых испытаниях украинцев", но даже зрители упрекнули ее за это.

Певица Светлана Лобода на своем выступлении в Ницце вышла на сцену с флагом Украины и возмутила исполнением русскоязычных хитов.

Артистка недавно за границей отыграла концерт. В Instagram-stories исполнительница опубликовала видео, на которых показала, как прошло выступление. В частности, пользователей Сети возмутило, что Лобода исполняла русскоязычные хиты, в то время как украинские артисты отказываются от них или переводят на украинский.

Более того, певица во время исполнения трека "40 градусов" взяла у зрителей флаг Украины, обмоталась им и продолжила петь на русском.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Кроме того, Лобода вышла на сцену в сине-желтой накидке. На русском артистка начала рассказывать о "непростых испытаниях украинцев": "Много выдалось испытаний. Я знаю, что эти испытания, конечно же, они непростые. Но каждый сильный человек должен верить в себя".

Однако это даже возмутило зрителей концерта. На видео слышно, как из зала присутствующие кричали Лободе, почему она не поет и не говорит на украинском.

Светлана Лобода с флагом Украины возмутила исполнением российских хитов

Отметим, что Светлана Лобода до начала полномасштабной войны активно строила свою карьеру в России и зарабатывала там кровавые рубли. Только через неделю после российского вторжения певица заговорила об этом. Правда, Лобода не называла, кто агрессор, а украинцев считала "маленькими людьми, которые ни на что не влияют". Впоследствии исполнительница все же начала публично осуждать Россию и говорить, что именно она напала на Украину. Из РФ Лобода уехала и разорвала все связи со страной-агрессором.

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