Светлана Лобода с пышной прической и макияжем ошеломила видео изнурительной тренировки

Артистка показала, как поддерживает стройную фигуру.
Певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, получает тысячи комплиментов по поводу своей фигуры.
Поэтому артистка решила показать, какими усилиями ей приходится держать себя в форме. На странице в Instagram исполнительница опубликовала видео изнурительной тренировки. В ролике звезда с макияжем и укладкой, одетая в топ и лосины, делает упражнения на пресс под наблюдением тренера.
Занятия даются певице не так уж и легко.
"Нет у меня выходных... И не будет. Мы всегда в строю", — написала Лобода.
Также во время тренировки певица поинтересовалась, хотят ли еще ее фаны быть артистами, добавив, что будет делать антирекламу этой профессии.
В комментариях фолловеры похвалили кумира за старания.
- Светлана, вы богиня, это круче видео из всех! Мотивация
- Делали вы, а запыхалась я
- Я устала, пока смотрела это
- Так держать!
Заметим, в 2017-м артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов.
Напомним, недавно продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина со скандалом прекратила с ней сотрудничество. Вполне возможно, что все дело в скандале между Крапивиной и российским певцом Филиппом Киркоровым. Вскоре она назвала Филиппа "голым королем".