Светлана Лобода с пышной прической и макияжем ошеломила видео изнурительной тренировки

Артистка показала, как поддерживает стройную фигуру.

Певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, получает тысячи комплиментов по поводу своей фигуры.

Поэтому артистка решила показать, какими усилиями ей приходится держать себя в форме. На странице в Instagram исполнительница опубликовала видео изнурительной тренировки. В ролике звезда с макияжем и укладкой, одетая в топ и лосины, делает упражнения на пресс под наблюдением тренера.

Занятия даются певице не так уж и легко.

"Нет у меня выходных... И не будет. Мы всегда в строю", — написала Лобода.

Также во время тренировки певица поинтересовалась, хотят ли еще ее фаны быть артистами, добавив, что будет делать антирекламу этой профессии.

В комментариях фолловеры похвалили кумира за старания.

Светлана, вы богиня, это круче видео из всех! Мотивация

Делали вы, а запыхалась я

Я устала, пока смотрела это

Так держать!

Заметим, в 2017-м артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов.

Напомним, недавно продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина со скандалом прекратила с ней сотрудничество. Вполне возможно, что все дело в скандале между Крапивиной и российским певцом Филиппом Киркоровым. Вскоре она назвала Филиппа "голым королем".

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