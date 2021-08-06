Светлана Лобода сняла клип на новую украиноязычную песню

Артистка представит новую видеоработу 13 августа.

Певица Светлана Лобода, которая недавно прилетала в Киев на вечеринку по случаю рождения сына Анатолича, вскоре представит новый клип.

Звезда рассказала, что подготовила видеоролик на украиноязычный сингл под названием Vogue. Новый клип певицы можно будет увидеть 13 августа.

"Мелодичная, написанная украинским автором, еще и на двух языках. Я подумала, что настало время для песни и для этой уникальной и необычной работы", — сообщила Лобода, пишет Obozrevatel.

Клипом занимался израильский режиссер Инди Хаит, с которым артистка познакомилась несколько лет назад. Также Лобода отметила, что давно хотела создать с Инди совместный проект.

Напомним, вскоре певица приедет с концертом в Украину. Так, артистка выступит в Одессе 14 августа в ночном клубе Ibiza Beach Club.

Заметим, 2017 Светлана Лобода поехала в Россию, где сейчас живет и работает. Последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте этого года.

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