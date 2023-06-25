Светлана Лобода унизила девушку за плакат "Харьков без Лободы" и назвалась "известным волонтером"

Певица Светлана Лобода снова оказалась в центре скандала после того, как устроила в Харькове свою фан-встречу.

Артистка собрала толпу возле харьковского зоопарка, однако не все присутствовавшие были рады ее приезду. На месте проведения встречи также появились активисты с плакатами "Харьков без Лободы".

Одна из протестующих стала прямо возле импровизированной сцены, где выступала певица. Лобода сразу обратила внимание на девушку и начала публично нарушать ее личные границы — трогать за волосы, обнимать и даже поцеловала в щеку. Во время этих странных действий Лобода еще и начала допытываться у активистки, кто заплатил ей за этот пикет.

"Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги? Ну кто? Ну вот видите, некоторые люди завербованы, даже обращаться нет смысла", – начала расспрашивать протестующую Лобода.

В свою очередь, девушка пыталась не контактировать с певицей и молча продолжила держать плакат вплоть до окончания так называемой фан-встречи.

После скандала в Харькове в Сети начали активно осуждать действия артистки и потребовать, чтобы она извинилась перед девушкой за свои действия.

Внимание происходящего между активисткой и Лободой также обратил общественный деятель Сергей Стерненко. Он выразил свое возмущение циничным поведением артистки, а также показал видео от военных, к которым она приезжала недавно. По словам Стерненко, появление Лободы в госпитале вызвало неоднозначные эмоции у защитников. Артистка еще и представилась "известной волонтером".

"Кстати, мне здесь сбросили видео с Лободой. В один из реабилитационных центров ее привели к военным, потому что Лободе надо как-то отбеливать репутацию. Представили как "очень известную волонтерку". Военные шокированы и просили это распространить. Это центр медико-психологической реабилитации для участников АТО в Киеве", – написал Стерненко.

Напомним, что до начала полномасштабной войны Светлана Лобода активно строила свою карьеру в России и даже не думала возвращаться. Более того, в одном из своих интервью 2017 года она заявила, что в Украине ее преследовали "нацисты" и "радикалы". С началом полномасштабного вторжения Лобода бежала из России и начала демонстрировать свою проукраинскую позицию. Несмотря на благотворительные выступления и песни на украинском языке, большинство украинцев не верят в искренность действий певицы.

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