Светлана Лобода в черном боди эротично выгнулась и показала бедра

Артистка поделилась кадрами из новой фотосессии.

Певица Светлана Лобода, которая уже месяц, как без продюсера, продолжает работать в том же ритме, что и раньше.

К примеру, недавно знаменитость приняла участие в новой обольстительной фотосессии. Во время съемок артистка примерила пикантное черное боди на бретельках, которое подчеркнула поясом с кистями. Образ дополнили босоножки на каблуках.

В таком виде исполнительница эротично выгнулась и продемонстрировала стройные ноги и красивые бедра. Образ Лободы не оставил равнодушным ее фанов.

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Напомним, что несколько недель назад Светлана Лобода впервые прокомментировала разрыв рабочих отношений с Крапивиной.

Как известно, продюсер и ее подопечная разорвали рабочие отношения после того, как Нателла поссорилась с Филиппом Киркоровым.

Заметим, в 2017 году артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов.

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