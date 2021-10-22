Светлана Лобода в красном бикини похвасталась грудью и соблазнительными изгибами тела

Артистка попозировала на яхте.
Певица Светлана Лобода после празднования 39-летия продолжает наслаждаться отпуском в Дубае.
Так, в своем Instagram артистка разместила новые фото с отдыха, где позирует на яхте. На снимках звезда появилась в красном бикини и белых мини-шортиках.
Лобода похвасталась соблазнительными изгибами тела, бюстом и длинными ножками.
Фаны знаменитости оценили фигуру кумира в комментариях.
- Идеальная
- Ну нереально! Мадам, вы роскошная
- Красавица
- Сводишь с ума
Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода поехала в Россию. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Недавно артистка поделилась, что уже два года живет в России. А в августе в этом году артистка выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились.
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