Светлана Лобода в красном бикини похвасталась грудью и соблазнительными изгибами тела

Артистка попозировала на яхте.

Певица Светлана Лобода после празднования 39-летия продолжает наслаждаться отпуском в Дубае.

Так, в своем Instagram артистка разместила новые фото с отдыха, где позирует на яхте. На снимках звезда появилась в красном бикини и белых мини-шортиках.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Лобода похвасталась соблазнительными изгибами тела, бюстом и длинными ножками.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Фаны знаменитости оценили фигуру кумира в комментариях.

Идеальная

Ну нереально! Мадам, вы роскошная

Красавица

Сводишь с ума

Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода поехала в Россию. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Недавно артистка поделилась, что уже два года живет в России. А в августе в этом году артистка выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились.

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