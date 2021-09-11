Светлана Лобода в леопардовом бикини засветила соблазнительные формы

Артистка захватила подтянутой фигурой.

Певица Светлана Лобода, которая недавно померилась стройными ногами и красотой с младшей сестрой, решила в очередной раз продемонстрировать свою стройную фигуру.

Звезда на своей странице в Instagram опубликовала новые фотографии, на которых соблазнительно позировала на скалах. Исполнительница предстала перед камерой в леопардовом бикини. Купальник изрядно подчеркнул соблазнительные формы артистки.

Фигура Светланы Лободы / instagram.com/lobodaofficial

Но фото видны длинные стройные ножки знаменитости, аппетитный бюст и подтянутый животик. Свой лук звезда дополнила очками. Свое белокурые волосы Светлана распустила.

Светлана Лобода в купальнике / instagram.com/lobodaofficial

"А как прошло ваше лето?" — спросила своих поклонников исполнительница.

Судя по фотографиям артистки, ее лето прошло на удивление хорошо. Она однозначно успела отдохнуть и порадоваться на солнышке.

Напомним, недавно Светлана Лобода дала концерт в Одессе. Послушать исполнительницу пришло немало людей, до начала на улице выстроилась огромная очередь.

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