Светлана Лобода в мини-бикини похвасталась плоским животом и длинными ножками

Звезда отдыхает в Дубае.

Певица Светлана Лобода в очередной раз поделилась горячим контентом.

Исполнительница недавно улетела в долгожданный отпуск. Для того чтобы насладиться отдыхом, она выбрала Дубаи. Знаменитость делает там множество разных фотографий и видео. В частности, затем она ими делится в своем Instagram.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Среди прочего, Светлана опубликовала видео, на котором появилась в мини-бикини и солнцезащитных очках. Звезда прошлась по пляжу. Она похвасталась плоским животом, аппетитным бюстом и длинными ногами.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Кстати, любопытно, кто именно снял это видео. В конце ролика фокус камеры переводится именно на грудь певицы.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку