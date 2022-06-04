Светлана Лобода в сине-желтом наряде впервые заговорила о войне в Украине со сцены

Певица Светлана Лобода постепенно возвращается в концертную деятельность.

С начала полномасштабной войны России против Украины Светлана Лобода не выпускала никаких песен и не выступала.

Впрочем, 3 июня состоялась премьера ее щемящей композиции на украинском языке под названием "Молитва". Тогда же в Сети появилась информация, что Лобода аж бегом дает концерты и выступает на корпоративах, которые не афиширует.

Чтобы избежать слухов, исполнительница у себя в Instagram разместила фрагмент из своего того самого недавнего корпоратива, который проходил в Ереване. На нем Лобода выступала в цвете флага Украины – желтой блузе и синем пиджаке.

Со сцены в тот вечер Светлана обратилась к собравшимся в зале и отметила, что возобновляет концертную деятельность, чтобы зарабатывать деньги и помогать в восстановлении своего родного города – Ирпень.

"Сегодня состоялась важная для меня премьера. "Молитва", которая несколько недель назад, придала мне сил двигаться дальше. А вчера прошло мое первое выступление, за очень долгое время. Начать выступать было одним из достаточно сложных моих решений. В моей родной Украине идет война. Я не давала никаких концертов уже 3 месяца. Сегодня, я принимаю решение возобновить концертную деятельность, делать то, что у меня лучше всего получается. Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране, своему родному городу Ирпень и каждому, кто обратился в LOBODA Help Center", – прокомментировала артистка.

Отметим, ранее Светлана Лобода впервые показала своего особого племянника и заговорила по-украински.

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