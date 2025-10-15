- Дата публикации
Светлана Лобода возмутила выступлением на свадьбе российского футболиста, который гордится своим паспортом РФ
Артистка пыталась скрыть это, однако гости праздника слили видео.
Певица Светлана Лобода возмутила своим выступлением на свадьбе российского футболиста.
Речь идет о Никите Хайкине. На днях от отгулял свадьбу во Франции. И, оказывалось, что Светлана Лобода развлекала гостей своим выступлением. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов. По его информации, певица пыталась держать в тайне свое выступление на свадьбе Хайкина, но гости праздника слили видео. На кадрах видно, как Светлана Лобода выступает на сцене и поет свою русскоязычную песню "40 градусов".
Этот поступок артистки является очень возмутительным. Дело в том, что хоть Хайкин и играет за норвежскую команду, но в его Instagram указано, что он также является вратарем сборной России.
Более того, ранее спортсмен открыто заявлял, что гордится своим российским паспортом и считает именно РФ своей родиной. К слову, он родился в Израиле, поэтому у него есть израильское гражданство, британское, а он также получает норвежское.
Отметим, Светлана Лобода после начала войны на востоке Украины и аннексии Крыма продолжала строить карьеру в России, из-за чего сталкивалась с критикой и бойкотом концертов. После начала полномасштабного вторжения исполнительница осудила действия РФ, хотя и сначала не называла, кто является агрессором. Также артистка разорвала все связи с Россией. От русскоязычных песен Лобода не торопится отказываться, а спокойно их исполняет за границей. Недавно же певица попала в языковой скандал. Исполнительница возмутила вопросом к детям-переселенцам.