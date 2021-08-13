Светлана Лобода выпустила украиноязычную песню

Премьера состоялась накануне концерта артистки в Одессе.

Певица Светлана Лобода, которая на днях анонсировала выход второй по счету украиноязычной песни, сегодня порадовала фанов новинкой.

Артистка представила свежий трек под названием Indie Rock (Vogue), который вышел сразу на нескольких языках — украинском и русском. Это вторая по счету украинская песня в репертуаре исполнительницы.

Сначала песня должна была выйти под названием Vogue, однако артистка передумала:

"Сегодняшняя премьера для меня — особенная. В ней все немного впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках — русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия — и я решила объединить их вместе. Впервые я так доверилась режиссеру Инди Хаит, с которым работала впервые и он обнажил меня до самой сути", — прокомментировала премьеру Лобода.

Уже совсем скоро артистка пообещала представить зрелищный клип, снятый израильским режиссером Инди Хаит, с которым артистка познакомилась несколько лет назад. К слову, режиссер известен украинцам по клипам для Тины Кароль "Скандал", "Хороший парень".

Напомним, что уже завтра, 14 августа, Светлана Лобода впервые за последнее время даст концерт в Украине. Певица выступит в одном из ночных клубов Одессы.

Заметим, в 2017 году артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. В последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте этого года.

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