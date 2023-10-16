Светлана Лобода выступила с россиянами на одной сцене на корпоративе в Дубае — росСМП

Певица Светлана Лобода выступила на частном корпоративе в Дубае с россиянами на одной сцене.

По крайней мере, так утверждает российская пропагандистка Алена Жигалова. По ее информации, которую она разместила в своем Telegram-канале, Лобода в одной из местных гостиниц выступила на дне рождения женщины, по имени Кристина. Исполнительница спела свои известные русскоязычные хиты.

Репертуар Светланы Лободы / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Более того, ведущим действа был россиянин Александр Белов, развлекал гостей русский иллюзионист, а певец Араш спел "Восточные сказки".

Светлана Лобода уже прокомментировала заявления пропагандистов. В комментарии для "МУЗВАР", артистка подтвердила, что выступала на корпоративе в Дубае. По ее словам, заказчицей была гражданка Казахстана. Также исполнительница подтвердила, что пела на русском. Лобода заверила, что каждый заказ тщательно проверяется менеджментом, поэтому она не выступила бы для людей, которые поддерживают войну в Украине.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Каждый заказ, который поступает к артисту, тщательно проверяется менеджментом на соответствие его заявленной ранее позиции. Заказчиком концерта Светланы Лободы 15 октября, который состоялся в Дубае, была гражданка Казахстана, поклонница Светланы. Состав каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной", — прокомментировала артистка.

Напомним, Светлана Лобода на своих концертах поет на русском и не планирует переводить песни. Зрители неоднократно упрекали ее за это.

Читайте также: