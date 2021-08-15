Светлана Лобода выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились

Светлана Лобода выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились

Также певица анонсировала еще один концерт в Украине.

Певица Светлана Лобода, которая недавно выпустила украиноязычную песню, выступила в Одессе.

Артистка дала концерт в клубе Ibiza Beach Club. Послушать исполнительницу пришло немало людей, до начала на улице выстроилась огромная очередь.

instagram.com/lobodaofficial

Шоу длилось 1,5 часа и прошло спокойно, без протестов активистов и срывов. Во время выступления Лобода открыто о войне между Россией и Украиной не говорила.

instagram.com/lobodaofficial

Звезда только завуалировано сказала о своей жизни и работе в стране-агрессоре, отметив, что хочет, чтобы со дня выступления в Одессе многое изменилось. Кроме того, знаменитость заявила, что хочет, чтобы украинцы ею гордились.

"Именно в этой стране мои корни. Именно здесь я родилась. Здесь живут мои родители, семья, мои близкие люди, бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились, хочу, чтобы смотрели и думали: "Какая красавица, но она наша!". И рано или поздно, я уверена, что понимание к нам приходит. Даже если порой мы иногда ошибаемся, все равно, истина всегда будет видна. Я хочу, чтобы от сегодня многое изменилось. Оно уже изменилось, но дальше будет еще лучше", — сообщила она.

instagram.com/polinanenia

Также Светлана анонсировала концерт в следующем году на стадионе в Киеве. Вероятно, певица собирается выступить на НСК "Олимпийский".

Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода поехала в Россию. Последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте в этом году. А недавно артистка поделилась, что уже два года живет в России и хочет родить любимому сына.

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