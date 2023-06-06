Светлана Тарабарова эмоционально обратилась к родному Херсону после подрыва Каховской ГЭС

Для певицы Светланы Тарабаровой сегодняшние новости о теракте на Каховской ГЭС стали по-своему болезненными, ведь Херсонщина это маленькая родина звезды.

Исполнительница эмоционально отреагировала на трагедию в регионе и записала обращение к своему родному городу Херсона. Тарабарова призвала местных жителей эвакуироваться и держаться.

"Мой Херсон, ты одним из первых попал в оккупацию и на своей шкуре узнал ужасы "русского мира". Когда тебя уволили, я плакала от счастья вместе с тысячами украинцев. Я плакала после каждого коварного обстрела...Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав "Каховская ГЭС. Сейчас идет эвакуация из моего родного микрорайона Корабел, с острова. Люди, пожалуйста, главное — без паники. Безопасность превыше всего. Мы обязательно вернемся и все отстроим. А от Херсона они могут получить только первую часть слова! Поэтому что Херсон – это прежде всего люди! Несокрушимые люди", — сказала в видео певица.

Напомним, что ночью 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. В результате прорыва под водой оказались населенные пункты Херсона, а в регионе объявили об эвакуации. Катастрофа может привести к тому, что регион и временно оккупированный Крым могут остаться без воды.

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