Светлана Тарабарова на атмосферном видео показала, как с тремя детьми украшала новогоднюю елку

Украинская певица Светлана Тарабарова уже поставила у себя дома новогоднюю елку.

Украшать праздничное деревце исполнительнице помогали сразу трое детей – 6-летний Ваня, 4-летняя Маша и годовалая Полинка. Семейство украсило елку в яркие гирлянды и довольно сдержанные игрушки в украинском стиле. Там были и кукла-мотанка, и звезды, и вертепы. Возле елки красовались игрушечные олени и железнодорожная дорога с поездом, что придавало атмосфере сказочности.

Светлана Тарабарова вместе с сыном и дочерьми одела family look. Для события семейство выбрало пижамы красного цвета, что ассоциируется с Новым годом. Когда Тарабарова с детьми украшала елку, на фоне играла ее новая праздничная песня "Різдво".

Светлана Тарабарова показала, как сразу с тремя детьми украшала новогоднюю елку

"Идеальная песня для твоих рождественских и новогодних видео", – подписала видео исполнительница.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показывала, как с 4-летней дочерью дома ставила елку. Артистка демонстрировала, как маленькая София обрадовалась этому.

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