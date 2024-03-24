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Светлана Тарабарова на атмосферных фото показала сразу троих заметно подросших детей

Светлана Тарабарова на атмосферных фото показала сразу троих заметно подросших детей

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка вместе с сыном и дочерьми устроила импровизированный весенний фотосет.

Украинская певица Светлана Тарабарова порадовала поклонников семейным контентом.

Знаменитость устроила с детьми импровизированный весенний фотосет, результатом которого она поделилась в своем Instagram. В частности, артистка показала, как в солнечный день прогуливалась с сыном и дочками.

Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova
Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

На атмосферных кадрах они собрались на детской площадке. Полинка, которой уже через месяц исполнится годик, сидела на качелях, тем временем тем 5-летний Иван и 3-летняя Маша ее качали. Улыбающаяся Светлана Тарабарова позировала рядом с заметно подросшими детьми.

"Просто мы", — подписала кадр артистка и добавила смайлик, что руками показывает сердечко.

Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova
Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Подписчики Светланы Тарабаровой написали ей с детьми немало приятных комплиментов. Фанаты отметили, что семейные снимки певицы очень милые и вызывают улыбку на лице.

  • Прекрасные детки, растите здоровые, счастливые и под мирным небом!
  • Вы такие классные. Счастья, здоровья и любви вам!
  • Настоящая мафия по-украински!

Напомним, недавно ведущий Юрий Горбунов показал редкое фото с заметно подросшими сыновьями. Шоумен показал, как проходит их "пацанский вечер", когда дома нет Екатерины Осадчей.

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