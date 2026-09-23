Светлана Тарабарова нежно поздравила дочь с 6-летием и устроила для нее трогательный сюрприз

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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В семье украинской певицы Светланы Тарабаровой важный праздник. 23 сентября у старшей дочери артистки день рождения.

В этом году Машеньке исполняется уже шесть лет. Конечно, звездная мама вместе с сыном и младшей дочкой уже поздравила девочку. Семья подготовила для Машеньки особенный сюрприз. Утро именинница встречала с воздушными шарами, праздничным тортом со свечой и, вероятно, в новых роликах.

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Старшая дочь Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Кстати, Светлана Тарабарова говорит, что в семье Машеньку называют «балерина-карате». А все это из-за особенности характера девочки. Дело в том, что дочь исполнительницы может быть очень нежной, но при необходимости не сдержится и врежет.

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«Нашей Марии 6 лет. В семье мы нежно называем ее „балерина-карате“, потому что это о ней — может и на шпагат сесть, и как котик быть нежной и врезать, если надо», — шутит артистка.

Старшая дочь Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова говорит, что ее дочь очень ценит семью и дружбу. Она всегда внимательна, а ее глаза полны любви. Артистка не скрывает, что гордится быть мамой такой дочери. Певица пожелала Маше всегда оставаться собой и ничего не бояться. Тем временем сама знаменитость будет надежной опорой для девочки.

Светлана Тарабарова со старшей дочерью / © instagram.com/tarabarova

«Мария ценит дружбу, обожает брата и сестру, всегда внимательна к людям и очень чувствительна. Помню, как ты родилась и посмотрела мне сразу в глаза — это ощущение я несу с собой — чистая любовь. Обожаем тебя всем сердцем! Спасибо, что ты у нас есть. Будь собой, ничего не бойся, мы рядом! Быть твоей мамой — высшее наслаждение в моей жизни, моя Мари», — поздравила Машу артистка.

Старшая дочь Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Напомним, в этом году дочь Светланы Тарабаровой пошла в 1 класс в новом городе. Артистка вместе с детьми оставила дом на Киевщbне на фоне постоянных обстрелов и переехала в другую область.

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