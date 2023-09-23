Светлана Тарабарова нежно поздравила дочь с днем рождения и устроила для нее сюрприз

В семье певицы Светланы Тарабаровой праздник – день рождения отмечает ее старшая дочь Мария.

Сегодня, 23 сентября, девочке исполнилось три года. Звездная мамочка написала трогательное обращение к дочери в ее день рождения на своей странице в Instagram.

"Наша мечта — Мария! Сегодня тебе три года! Три года, как я зацелую твои сладкие щечки и удивляюсь, как такая маленькая девочка может быть такой умной, веселой и доброй одновременно! Мечтай и никогда не останавливайся! Мы рядом, наше солнышко", – написала Светлана.

Также певица поделилась милым видео, на котором счастливая Мария танцует с шариком в виде цифры три в роскошном красном платье с огромным бантом. Как рассказала Светлана, за несколько дней до дня рождения дочь очень захотела именно такой наряд, поэтому звездная мама преподнесла для нее сюрприз и осуществила мечту дочери.

Светлана Тарабарова поздравила старшую дочь с 3-летием

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