ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
684
Время на прочтение
1 мин

Светлана Тарабарова о 9-м месте Украины на "Детском Евровидении": "Политику никто не отменял"

Украина в этом году заняла на «Детском Евровидении» 9-е место. Светлана Тарабарова прокомментировала этот результат.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Светлана Тарабарова и Эрика Колесниченко

Светлана Тарабарова и Эрика Колесниченко / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова отреагировала на 9-е место Украины на «Детском Евровидении-2026».

Артистка была продюсером нацотбора на детский песенный конкурс, а также автором песни «НЕ колискова», с которой Эрика Колесниченко выступала в Мальте. В своем Instagram Светлана Тарабарова подчеркнула, что очень гордится украинской делегацией. Эрика и танцевальный балет настойчиво тренировались, и делали это в условиях постоянных воздушных тревог и взрывов. Артистка довольна, как юные артисты представили Украину.

«Мы гордимся Эрикой и нашими детьми, которые готовились в адское время под взрывы, представили страну прогрессивно, мощно, вокально. Любовь и искусство все равно пробивает путь! Благодарна каждому, эмоции утихнут, а музыка останется!» — прокомментировала певица.

Светлана Тарабарова и Эрика Колесниченко / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова и Эрика Колесниченко / © instagram.com/tarabarova

Вместе с тем Светлана Тарабарова поблагодарила всех, кто голосовал за Украину. Что же касается девятого места, то певица напомнила, что призвала объединяться и поддерживать Эрику, поскольку конкурс песенный, но политическую составляющую никто не отменял.

«Благодарю всех, кто поддержал Украину на „Детском Евровидении-2026“. Я же вам говорила, объединяться нужно сильнее, потому что конкурс песенный, но голоса и политику никто не отменял», — объяснила артистка.

Напомним, 24 октября в мальтийском поселке Та-Кали отгремело «Детское Евровидение-2026». Предлагаем узнать, какая страна победила на песенном конкурсе.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie