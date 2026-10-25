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Светлана Тарабарова о 9-м месте Украины на "Детском Евровидении": "Политику никто не отменял"
Украина в этом году заняла на «Детском Евровидении» 9-е место. Светлана Тарабарова прокомментировала этот результат.
Украинская певица Светлана Тарабарова отреагировала на 9-е место Украины на «Детском Евровидении-2026».
Артистка была продюсером нацотбора на детский песенный конкурс, а также автором песни «НЕ колискова», с которой Эрика Колесниченко выступала в Мальте. В своем Instagram Светлана Тарабарова подчеркнула, что очень гордится украинской делегацией. Эрика и танцевальный балет настойчиво тренировались, и делали это в условиях постоянных воздушных тревог и взрывов. Артистка довольна, как юные артисты представили Украину.
«Мы гордимся Эрикой и нашими детьми, которые готовились в адское время под взрывы, представили страну прогрессивно, мощно, вокально. Любовь и искусство все равно пробивает путь! Благодарна каждому, эмоции утихнут, а музыка останется!» — прокомментировала певица.
Вместе с тем Светлана Тарабарова поблагодарила всех, кто голосовал за Украину. Что же касается девятого места, то певица напомнила, что призвала объединяться и поддерживать Эрику, поскольку конкурс песенный, но политическую составляющую никто не отменял.
«Благодарю всех, кто поддержал Украину на „Детском Евровидении-2026“. Я же вам говорила, объединяться нужно сильнее, потому что конкурс песенный, но голоса и политику никто не отменял», — объяснила артистка.
Напомним, 24 октября в мальтийском поселке Та-Кали отгремело «Детское Евровидение-2026». Предлагаем узнать, какая страна победила на песенном конкурсе.