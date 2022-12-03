Светлана Тарабарова о реакции родных на ее третью беременность во время войны: "Мама довела меня до слез"

Артистка призналась, что поддержки в этот немаловажный момент было мало.

Украинская певица Светлана Тарабарова вскоре в третий раз станет мамой.

Исполнительница рассказала, была ли запланирована ее третья беременность. Как призналась Светлана, она и сама третий ребенок в семье и всегда знала, что у нее тоже будет трое детей.

"Конечно, мы хотели немного позже, набраться сил, не во время войны. Но уж как Бог дал… Я была шокирована. Все были шокированы. Алексей (муж Светланы – прим.ред.) начал сразу искать, как продать авто и купить минивэн. Это первая его реакция. Он тот минивэн все же купил", — поделилась Тарабарова в интервью YouTube-проекту "Як ти?".

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Также артистка рассекретила, как ее близкие отреагировали на новость о третьей беременности. Светлана честно призналась, что поддержки было очень мало:

"Не думала, что я когда-нибудь скажу это в интервью публично. Но сейчас пора быть максимально искренними. Поддержки было очень мало. Я была шокирована, даже родители как-то так… Думала, будут радоваться. А они сказали, что я безответственная и до слез довела мама меня по телефону. Она мне говорит: "Ты не думаешь головой, война…" Я говорю: "Мама, это уже произошло. Как ты можешь так говорить? Я же твой третий ребенок". А он говорит: "Нет, нет, извини. Все будет хорошо, я просто не могу тебе помочь". Они реально не могут приехать, помочь", — рассказала певица, родные которой живут в Херсоне.

Кроме того, Светлана намекнула, кого они с мужем, продюсером Алексеем Бондарем, ожидают. На вопрос, она хочет больше сына или дочь, артистка ответила:

"Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе. Ну, ты понял, да?" – сказала будущая мама, обратившись к ведущему программе Григорию Решетнику.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, ранее Светлана Тарабарова поделилась забавными фото, сделанными дома у нее на кухне. Артистка запостила кадры с импровизированной семейной фотосессии, в которой приняла участие вместе с мужем и двумя маленькими детьми.

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