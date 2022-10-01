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Светлана Тарабарова объяснила, почему не говорит с детьми о войне: "Когда вырастет, все узнает"

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Светлана Тарабарова объяснила, почему не говорит с детьми о войне: "Когда вырастет, все узнает"

Фото: instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова пытается оградить детей от плохих новостей.

Молодая мама Светлана Тарабарова воспитывает четырехлетнего сына Ивана и дочь Марию, которой на днях исполнилось два года.

Чтобы защитить уязвимую психику своих детей, певица пытается не рассказывать им об ужасах войны, которая сейчас происходит в Украине. Тарабарова считает, что дети сами смогут узнать все детали, когда станут старше.

"Марийцы только исполнилось два года, так что она еще ничего не понимает. Ивану четыре года, конечно, уже понимает больше, но от ужасов войны мы пытаемся его оберегать. Когда вырастет, все узнает", — поделилась Светлана с "24 каналом".

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Сейчас певица пытается проводить как можно больше времени с малышами, но иногда ей приходится находиться в командировках с благотворительными выступлениями. Как рассказала Тарабарова, с детьми ей помогает няня.

Ранее Светлана Тарабарова со слезами на глазах рассказала, с какими финансовыми трудностями столкнулась ее семья во время войны.

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