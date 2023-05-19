Светлана Тарабарова очаровала фанов нежными фотографиями с дочкой через месяц после родов

Семья певицы Светланы Тарабаровой отмечает первые месяцы жизни ее дочери Полины, которая родилась 19 апреля.

По случаю столь важной даты исполнительница посвятила дочери трогательный пост на своей странице в Instagram. Светлана поделилась нежными черно-белыми кадрами, на которых держит Полину на руках. Лицо дочери певица пока скрывает.

Светлана Тарабарова с дочерью Полиной / Фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова написала, что за столь короткое время дочь уже успела научить ее еще больше замечать ценные моменты жизни.

"Доченька, тебе один месяц. За этот месяц ты научила меня еще больше замечать самое ценное — любовь, поддержку близких и друзей. Ты научила меня необъятному терпению, выдержке. Благодаря тебе теперь я знаю, как открывается третье дыхание. Мы любим тебя, наша Полина ", – трогательно обратилась к девочке звездная мама.

Светлана Тарабарова с дочерью Полиной / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, ранее Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками личным и показала, как вместе с мужем в роддоме ждала появление дочери.

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