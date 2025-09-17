ТСН в социальных сетях

Светлана Тарабарова очаровала фото с младшей дочкой и удивила, как та подросла

Артистка показала, как проводит досуг с девочкой в первые осенние дни.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась теплыми моментами с 2-летней дочкой Полиной.

В своем Instagram звезда опубликовала пост, в котором нежно прижимается к Полине, пока девочка сидит у нее на руках. Заметно, как мама с любовью и преданностью смотрит на дочь. Знаменитость отметила, что они радуются осеннему дождю и теперь официально пришла эта прохладная пора.

"Радуемся с Полиной осеннему дождю. Все, официально осень!" — написала под фото Тарабарова.

Светлана Тарабарова с дочкой Полиной / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с дочкой Полиной / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с дочкой Полиной / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с дочкой Полиной / © instagram.com/tarabarova

Поклонникам очень понравились, как девушки, так и фотографии. Фанаты сразу же начали писать десятки комментариев с комплиментами:

  • Такие милые.

  • Невероятные!

  • Красавицы.

Напомним, недавно в новом клипе Светланы Тарабаровой дебютировала как актриса названная дочь ведущего Тимура Мирошниченко. Она поразила игрой и эмоциями в новом видео артистки.

