- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Светлана Тарабарова очаровала фото с младшей дочкой и удивила, как та подросла
Артистка показала, как проводит досуг с девочкой в первые осенние дни.
Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась теплыми моментами с 2-летней дочкой Полиной.
В своем Instagram звезда опубликовала пост, в котором нежно прижимается к Полине, пока девочка сидит у нее на руках. Заметно, как мама с любовью и преданностью смотрит на дочь. Знаменитость отметила, что они радуются осеннему дождю и теперь официально пришла эта прохладная пора.
"Радуемся с Полиной осеннему дождю. Все, официально осень!" — написала под фото Тарабарова.
Поклонникам очень понравились, как девушки, так и фотографии. Фанаты сразу же начали писать десятки комментариев с комплиментами:
Такие милые.
Невероятные!
Красавицы.
Напомним, недавно в новом клипе Светланы Тарабаровой дебютировала как актриса названная дочь ведущего Тимура Мирошниченко. Она поразила игрой и эмоциями в новом видео артистки.