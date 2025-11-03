Светлана Тарабарова откровенно рассказала о конфликтах с мамой: "У нее все через хейт"

Светлана Тарабарова с мамой / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова откровенно рассказала о конфликтах с мамой.

Артистка говорит, что мама - это просто ее лучшая подруга. Однако исполнительница признает, что родного человека выдержать довольно сложно. Светлана Тарабарова на проекте "Тур зірками" поделилась, что для мамы довольно обыденная вещь за что-то ее критиковать.

"Мама - это моя лучшая подруга, но мою маму выдержать могут не все. Мама постоянно дает советы. Мне 35 лет, она до сих пор мне говорит: "Ты не могла нормальное что-то надеть?". У нее все через вот этот хейт", - поделилась исполнительница.

Певица рассказала о ее недавней ссоре с мамой. Тогда артистка со слезами на глазах вспомнила родному человеку обидные слова, которые слышала в детстве, и упрекнула, что это было слишком. Мама Светланы Тарабаровой признала свою ошибку. Она призналась дочери, что не хотела ее обижать, а воспитывала так, как умела.

"Недавно мы с ней немного поссорились, я просто расплакалась. Я вспомнила все, что я слышала в детстве: "На кого ты похожа, работай сейчас, потому что таланта у тебя немного, можешь только трудом взять". Когда я ей начала говорить, что ты перегнула немного в детстве, она расплакалась и сказала, что не специально, ведь их так воспитывали", - вспомнила певица.

