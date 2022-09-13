Светлана Тарабарова откровенно рассказала, считает ли молчунью Регину Тодоренко подругой

Певица Светлана Тарабарова с самого начала полномасштабной войны в Украине пыталась достучаться до Регины Тодоренко.

Между бывшими участницами группы Real O Светланой Тарабаровой и Региной Тодоренко были дружеские и близкие отношения. Однако во время войны одна из подруг избрала свою страну, а другая – молчаливая жизнь в России.

По словам Тарабаровой, она всеми способами пыталась достучаться до Тодоренко и просила ее прервать молчание о войне в Украине. Однако все попытки были напрасны, что очень огорчает Светлану.

"Честно, я не знаю, что отвечать на вопрос о Регине Тодоренко. Поэтому я так редко выходю на интервью, потому что я не знаю, что ответить", — сказала певица в шоу "Слава+".

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тарабарова призналась, что после попыток нормально поговорить и убедить подругу изменить мнение, она не общается с Тодоренко.

"Я не могу сказать, что она не моя подруга. Но я очень на нее обижена, как и все мы", – сказала Светлана.

Отметим, что в начале войны в Украине Регина Тодоренко, родом из Одессы, ни слова не сказала о нападении России на ее родную страну. Певица выбирала гардероб в стороз, посещала красные дорожки в Москве и писала "о мире во всем мире".

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