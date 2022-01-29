Светлана Тарабарова поделилась, что будет делать в случае вторжения России в Украину

Звезда поделилась своими переживаниями.

Украинская певица Светлана Тарабарова подумала, что будет делать в случае вторжения России в Украину.

Артистка прокомментировала сложную политическую ситуацию, отметив, что прошла все возможные стадии от гнева и паники до спокойной уверенности. По ее словам, есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому она будет жить. Впрочем, в состоянии массовой паники для Светланы это тоже очень сложная задача.

"Буду действовать по ситуации: Как будет наступление — моя страна будет сопротивляться. А до этого я уберу все свои страхи в "тревожный чемоданчик" и обниму малых, встречусь с близкими, дам сейчас свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается. Посетим военных — они наша опора. А светлая сторона музыки создана для того, чтобы дарить радость, тепло, счастье и надежду. Возможно, заеду с концертом и в твой город, ждешь? Что сейчас чувствуете вы? – поделилась знаменитость в своем Instagram.

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

На этот пост откликнулось немало поклонников Тарабаровой. В комментариях пользователи признались, что тоже чувствуют себя тревожно.

Тревожно, но надо стараться не паниковать, мы ничего не изменим, как должно быть так будет... Если будет ужас, тогда надо еще больше сплачиваться, держаться вместе, помогать хоть каплей в тылу нашим воинам

Я верю, что ничего не произойдет, просто нужно молиться и верить, что все будет хорошо

Сначала испытывала страх. Панически скупала все необходимое. Теперь в ожидании чего-то неизвестного… Грустно…

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