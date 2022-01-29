Светлана Тарабарова поделилась, что будет делать в случае вторжения России в Украину

Звезда поделилась своими переживаниями.
Украинская певица Светлана Тарабарова подумала, что будет делать в случае вторжения России в Украину.
Артистка прокомментировала сложную политическую ситуацию, отметив, что прошла все возможные стадии от гнева и паники до спокойной уверенности. По ее словам, есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому она будет жить. Впрочем, в состоянии массовой паники для Светланы это тоже очень сложная задача.
"Буду действовать по ситуации: Как будет наступление — моя страна будет сопротивляться. А до этого я уберу все свои страхи в "тревожный чемоданчик" и обниму малых, встречусь с близкими, дам сейчас свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается. Посетим военных — они наша опора. А светлая сторона музыки создана для того, чтобы дарить радость, тепло, счастье и надежду. Возможно, заеду с концертом и в твой город, ждешь? Что сейчас чувствуете вы? – поделилась знаменитость в своем Instagram.
На этот пост откликнулось немало поклонников Тарабаровой. В комментариях пользователи признались, что тоже чувствуют себя тревожно.
- Тревожно, но надо стараться не паниковать, мы ничего не изменим, как должно быть так будет... Если будет ужас, тогда надо еще больше сплачиваться, держаться вместе, помогать хоть каплей в тылу нашим воинам
- Я верю, что ничего не произойдет, просто нужно молиться и верить, что все будет хорошо
- Сначала испытывала страх. Панически скупала все необходимое. Теперь в ожидании чего-то неизвестного… Грустно…
- Актуально, как никогда
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