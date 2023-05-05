Светлана Тарабарова поделилась кадрами из роддома и показала, как с мужем рожала

Певица Светлана Тарабарова, недавно в третий раз ставшая мамой, поделилась кадрами накануне рождения дочери.

Молодая мамочка уже немного отдохнула после родов и решила показать поклонникам, как они с мужем Алексеем встречали малыша. В сторис в Instagram Светлана показала себя в палате за несколько часов до родов.

"18 апреля, мы приехали в роддом, потому что уже просто не могла терпеть. А это я понимаю, что мне придется пройти это снова. Селфи отправила сестрам со словами – молитесь", — поделилась Тарабарова.

Светлана Тарабарова в роддоме / Фото: instagram.com/tarabarova

Врачи дали певице обезболивающее, которое помогло ей расслабиться перед рождением дочери. Светлана даже смогла попить чай и посмотреть сериал, пока ждала тот же миг. Правда, говорит артистка, третьи роды были не так просты, как ей говорили.

"Кстати, все кто говорили, что третьи обладают бы стремительными — опа-опа — у меня нет. Думала, хоть на этот раз буду без анестезии, но слава Богу она есть, потому что я из тех женщин, которым ну очень больно. Я смотрела "Друзей" в родзале и пила чай", — вспомнила Тарабарова.

Светлана Тарабарова в роддоме / Фото: instagram.com/tarabarova

Роды у певицы были партнерские, поэтому все это время ее муж был рядом и всячески поддерживал свою любимую. Кстати, первые два раза Алексей также присутствовал во время рождения сына и дочери.

"Кстати, партнерские роды — это не только держать за ручку и говорить "Давай, держись, дорогая!". Для нашей семьи — это поддерживать хорошее настроение, чтобы опять же, не упустить счастливые моменты. Алексей трижды с этим справился на ура!", — рассказала певица.

Муж Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Супруги успели сделать селфи в родильном зале, а уже через несколько часов на свет появилась долгожданная дочь пара.

Светлана Тарабарова в роддоме / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что Светлана Тарабарова родила дочь 19 апреля. Имя девочки родители пока держат в секрете.

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