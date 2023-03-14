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Светлана Тарабарова показала, как российская армия обстреляла ее школу в Херсоне

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
347
Время на прочтение
1 мин
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Светлана Тарабарова показала, как российская армия обстреляла ее школу в Херсоне

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка поделилась ужасающими кадрами.

Родной город певицы Светланы Тарабаровой, Херсон, после деоккупации почти каждый день страдает от российских обстрелов.

К сожалению, вражескую атаку на днях испытала и школа, в которой исполнительница получала образование. В сторис в Instagram Светлана поделилась ужасающими кадрами с последствиями удара.

Певица признается, что ей невыносимо больно видеть то, что оккупанты делают с такими дорогими ее сердцу местами и всей Украиной.

"Между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Извините, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное — жизнь. Свобода. Украина", — написала Тарабарова.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что всего несколько месяцев назад Светлана забрала из Херсона своих родителей, которым пришлось пережить российскую оккупацию. Родные певицы находились в городе целых 11 месяцев.

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Дата публикации
Просмотры
347
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