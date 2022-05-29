Светлана Тарабарова показала, как российские оккупанты изуродовали село, где она живет с семьей

Украинская певица Светлана Тарабарова после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины вернулась в родное село в Киевской области.

В селе Дмитровка возле Житомирской трассы у Светланы Тарабаровой дом, где она до войны жила с мужем и двумя маленькими детьми. Впервые после вторжения РФ в Украину артистка с семьей вернулась домой и показала, как российские оккупанты изуродовали Дмитровку.

Фото: instagram.com/tarabarova

Фото: instagram.com/tarabarova

Фото: instagram.com/tarabarova

На своей странице в Instagram Тарабарова опубликовала жуткие кадры, на которых изображены разрушенные дома и разгромленные детские площадки:

"Мы гуляем по городу и рассматриваем, к сожалению, уже привычные для нас руины. Научились жить здесь и сейчас. Ценить каждый момент. Уже стадия принятия, пожалуй. Например, Иван хочет посидеть в сожженном экскаваторе. Максимальное проклятие для уродов. Верю в ВСУ, верю в Украину и справедливость", – написала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, ранее Светлана Тарабарова выпустила лирическую песню с символическим названием "Бо ти моя Азовсталь". Песня родилась во Львове в 1017 км от охваченного огнем Мариуполя, где ее автор Макс Пташник впервые напел ее под гитару на диктофон и прислал Светлане, которая в то время готовилась исполнить гимн перед матчем сборной Украины в Хорватии, еще в 1000 км от Львова.

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