Светлана Тарабарова показала, как с детьми во время ракетной атаки на Киев спала на полу в ванной

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как вместе с детьми пряталась от вражеских обстрелов.

В ночь на 6 сентября российские оккупанты в очередной раз ракетами обстреляли Киев. Жители столицы слышали громкие звуки взрывов. В своем Instagram Светлана Тарабарова поделилась, что они не пренебрегают своей безопасностью и прячутся в безопасном месте. Певица на полу ванной комнаты сделала импровизированные кровати для детей. Там она уложила спать 4-летнего Ивана и 2-летнюю Машеньку.

Исполнительница отметила, что во время ракетных атак действительно страшно, впрочем, она благодарна ВСУ и силам ПВО, которые сбивают враждебные цели.

"Пока слов нет и сил вообще что-то говорить, послушаем песню и поблагодарим ВСУ, что мы ок вроде бы", — поделилась артистка.

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

На утро Светлана Тарабарова увезла детей в садик. Исполнительница отметила, что она очень волнуется оставлять детей. Впрочем, артистку успокаивает то, что в садике есть укрытие.

"Увезла детей в садик, и испуганная сижу и думаю: хорошо, что у них там есть укрытие", — поделилась артистка.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, ранее британский актер Стивен Фрай рассказал, как во время воздушной тревоги прятался от российских ракет в бомбоубежище.

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