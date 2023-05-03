Светлана Тарабарова показала, как трогательно поет новорожденной дочери колыбельную

Украинская певица Светлана Тарабарова показалась с новорожденной дочерью.

Артистка опубликовала милый ролик, где держит крошечную девочку на руках. На видео знаменитость трогательно пела дочери колыбельную, чтобы та сладко спала.

Кстати, знаменитость дала важные советы новоиспеченным мамочкам, чтобы те не пропускали важные моменты материнства и всегда находились в ресурсе.

По мнению Тарабаровой, у женщин должен быть полноценный сон, они должны оставаться спокойными в любой ситуации, принимать витамины и правильно питаться.

"Я еще только учусь, но уже могу точно сказать, что несколько простых правил спасают маму. Сон, пытаться спать вместе с малышами. Покой в любой ситуации, потому что семья большая, проблем за день миллион, если на все реагировать — можно сойти с ума. Витамины на постоянной основе до окончания ГВ. Ну и никто не отменял сбалансированное питание — это очень важно", — посоветовала артистка.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова показала, что новорожденная дочь "подарила" брату и сестренке. В общем, такое советуют делать психологи, чтобы старшие дети не ревновали родителей к младшим.

Читайте также: