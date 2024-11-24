Светлана Тарабарова показала, как в заснеженном дворе развлекается с тремя детьми

Артистка поделилась, как проводит время с сыном и дочками.

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как развлекается с тремя детьми.

В частности, семейство не упускает возможности поиграть в заснеженном дворе. Поэтому артистка тепло одела детей и отправилась с ними проводить время на улице. Младшую годовалую Полинку исполнительница весла на санках. Тем временем 6-летний Ваня и 4-летняя Маша бегали вокруг них и играли со снегом.

"Мама Светлана делает вид, что она веселая. После того, как она одела троих детей в зимнюю одежду", — поделилась певица.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Конечно, семейство развлеклось и устроило танцы возле снеговика. Правда, как признается Светлана Тарабарова, лепили его не они. Однако артистка говорит, что это и к лучшему, ведь после громких ночей из-за атак российских дронов ей было совсем не до этого.

"Спасибо, добрые люди, которые слепили на нашей площадке снеговика, а то мне бы еще пришлось это делать. А это после нашей "тихой ночи" была бы точно моя последняя нервная клетка", — пошутила артистка.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая радовала контентом с детьми. Знаменитость на редких фото показала сразу троих сыновей.

Читайте также: