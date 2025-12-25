ТСН в социальных сетях

Светлана Тарабарова показала, как выглядит изнутри ее роскошный дом мечты

Артистка провела экскурсию по дому.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова / © Instagram Светланы Тарабаровой

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как выглядит изнутри ее роскошный дом мечты.

Исполнительница провела экскурсию по своему дому. Артистка на проекте "По хатах" говорит, что поскольку выросла в квартире, то всегда мечтала построить собственный дом. И вот желание знаменитости осуществилось. Светлана Тарабарова вместе с мужем приобрела дом, площадь которого составляет 160 квадратных метров. Супруги до этого жили в двухэтажном арендованном доме. Однако такой опыт им не понравился, поэтому они приобрели одноэтажный.

Кухня Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

Кухня Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

"У нас один этаж. До этого дома мы жили в арендованном с двумя этажами. У нас тогда был один ребенок, и мы очень волновались из-за лестницы. Мы решили, что хотим один этаж, чтобы было больше жилой площади. Но наши дети теперь мечтают о втором этаже, а Иван мечтает о своем собственном чердаке. Здесь 160 квадратных метров", - делится артистка.

С уборкой певице помогает помощница, правда, которая жалуется, что ей довольно тяжело. Хотя Светлана Тарабарова уверяет, что они с семьей стараются поддерживать чистоту. Однако с тремя детьми это делать довольно тяжело.

Детская комната в доме Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

Детская комната в доме Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

"Есть одна помощница по дому. Она всегда жалуется, что с нами сложно справиться. Хотя мы убираем каждый день, но сами понимаете: трое детей, каждый день работает пылесос, я прошу детей учиться убирать со стола", - говорит исполнительница.

Самая большая комната в доме - это детская. Площадь ее составляет 30 квадратных метров. Артистка говорит, что для нее с мужем дети в приоритете. Также немалой в доме есть кухня, правда, она объединена с гостиной.

Спальня Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

Спальня Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

Кроме того, с началом полномасштабной войны Светлана Тарабарова и ее муж построили укрытие. Супруги посреди дома переоборудовали кладовку, где теперь есть спальные места.

Укрытие в доме Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

Укрытие в доме Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич показал, как выглядит его дом изнутри после ремонта. Шоумен в свое время приобрел его за 150 тысяч долларов.

