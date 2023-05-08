Светлана Тарабарова показала, какой сюрприз устроила для мамы в день ее рождения

В семье певицы Светланы Тарабаровой сегодня праздник – день рождения отмечает ее мама.

По случаю праздника семья отправилась в одну из кондитерских в Киеве, чтобы полакомиться вкусными десертами. Там для мамы Светлана устроила небольшой сюрприз и попросила официантов приветствовать ее близкого человека.

Персонал заведения спел для именинницы песенку, подарил воздушный шарик в виде сердечка и угостил праздничным десертом.

Трогательным видео Тарабарова поделилась в Instagram. Певица добавила, что с большим уважением относится ко Дню памяти и примирению, отмечаемому именно 8 мая, но просто не могла оставить маму без праздника.

"Последние годы 8 мая для меня это безусловно День Памяти всех павших в мировых войнах. Но это и День Рождения моей мамы. Так что эмоции скачут, как и всегда в наше время — и скучаем и одновременно продолжаем жить. Жить ради детей. Жить ради себя. Жить ради родителей. Сегодня пытались сотворить маленькое чудо, для мамы, которая вложила в меня так много. Мамы, которая дала мне жизнь. Я люблю тебя, мамуля", — написала певица.

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