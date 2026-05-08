Светлана Тарабарова показала маму-красавицу в ее день рождения и умилила архивными фото

Светлана Тарабарова с мамой / © instagram.com/tarabarova

Реклама

Украинская певица Светлана Тарабарова чувственно поздравила маму с днем рождения и показала редкие архивные фото из семейного альбома.

Артистка поделилась в Instagram серией теплых кадров, где ее мама проводит время с внуками, а также сохранились моменты из детства самой исполнительницы. В заметке Тарабарова призналась, что все больше замечает собственное сходство с мамой. Более того, певица с гордостью носит ее имя — Светлана. По словам артистки, идея назвать дочь в честь жены принадлежала отцу. Также исполнительница вспомнила забавные семейные традиции, совместные шутки и даже творческие эксперименты дома.

«Сегодня у мое мамы День Рождения! И я с гордостью, благодаря папе (его была идея) ношу ее имя, наше имя — Светлана. И все больше замечаю, как мы похожи. Ух — это смесь взрывная, но мы классные, да, мам?», — отмечает певица под фото.

Реклама

Светлана Тарабарова с мамой и детьми / © instagram.com/tarabarova

Мама Светланы Тарабаровой с ее дочкой / © instagram.com/tarabarova

Отдельное внимание артистка уделила воспоминаниям, которые для нее стали особенно ценными. Звезда вспомнила, как они вместе делали поделки из кожуры мандаринов, собирали осенние листья, шили костюм для сына Ивана и часами смеялись только над понятными им шутками. Также Тарабарова вспомнила совместные поездки на Одесский кинофестиваль и семейные киновечера, во время которых мама громко комментировала каждую сцену.

«Любим с тобой делать поделки из шкурок мандаринок, собирать осенние листья, спорить, шить из одеяла Ивану на праздник красный берет. Лучшая мамочка, невероятная бабушка Светлана!» — пишет артистка.

Мама Светланы Тарабаровой с ее сыном / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с мамой / © instagram.com/tarabarova

В комментариях под заметкой поклонники засыпали семью теплыми словами и отметили, что мама певицы очень хорошо выглядит. Часть фотографий артистка посвятила именно моментам бабушки с внуками — кадры быстро растрогали подписчиков.

Напомним, недавно Тарабарова показалась с мужем и тремя детьми по случаю 3-летия дочери. Малышка заметно подросла.

Реклама

Новости партнеров