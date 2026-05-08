Светлана Тарабарова показала маму-красавицу в ее день рождения и умилила архивными фото
Певица показала, как бабушка проводит время с внуками.
Украинская певица Светлана Тарабарова чувственно поздравила маму с днем рождения и показала редкие архивные фото из семейного альбома.
Артистка поделилась в Instagram серией теплых кадров, где ее мама проводит время с внуками, а также сохранились моменты из детства самой исполнительницы. В заметке Тарабарова призналась, что все больше замечает собственное сходство с мамой. Более того, певица с гордостью носит ее имя — Светлана. По словам артистки, идея назвать дочь в честь жены принадлежала отцу. Также исполнительница вспомнила забавные семейные традиции, совместные шутки и даже творческие эксперименты дома.
«Сегодня у мое мамы День Рождения! И я с гордостью, благодаря папе (его была идея) ношу ее имя, наше имя — Светлана. И все больше замечаю, как мы похожи. Ух — это смесь взрывная, но мы классные, да, мам?», — отмечает певица под фото.
Отдельное внимание артистка уделила воспоминаниям, которые для нее стали особенно ценными. Звезда вспомнила, как они вместе делали поделки из кожуры мандаринов, собирали осенние листья, шили костюм для сына Ивана и часами смеялись только над понятными им шутками. Также Тарабарова вспомнила совместные поездки на Одесский кинофестиваль и семейные киновечера, во время которых мама громко комментировала каждую сцену.
«Любим с тобой делать поделки из шкурок мандаринок, собирать осенние листья, спорить, шить из одеяла Ивану на праздник красный берет. Лучшая мамочка, невероятная бабушка Светлана!» — пишет артистка.
В комментариях под заметкой поклонники засыпали семью теплыми словами и отметили, что мама певицы очень хорошо выглядит. Часть фотографий артистка посвятила именно моментам бабушки с внуками — кадры быстро растрогали подписчиков.
Напомним, недавно Тарабарова показалась с мужем и тремя детьми по случаю 3-летия дочери. Малышка заметно подросла.