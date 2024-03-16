Светлана Тарабарова показала редкое фото с папой и нежно поздравила его с праздником

Украинская певица Светлана Тарабарова порадовала поклонников фото из семейного архива.

В своем фотоблоге артистка рассказала о празднике в семье. Так, сегодня, 16 марта, отец Светланы отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 70 лет. По случаю юбилея звезда опубликовала редкие фотографии с родным человеком и вспомнила бесценные общие моменты с ним и тепло поздравила.

"У нас сегодня праздник в семье: моему папе 70 лет. Я благодарю Вселенную за отца, за постоянную мотивацию, любовь к людям и счастливое детство. Поверьте, как мы собирали ягоды, ходили на рыбалку и играли в домино – это бесценно. Хочу, чтобы ты был здоров и счастлив, нашел в себе силы радоваться даже сейчас", – восхитила Светлана.

Отец Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Звезда также опубликовала фото, на котором изображены три поколения. В частности, она, ее младшая дочь Полина и папа.

Отец Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

"Счастлива, что родители рядом видят, как растут наши дети. Я – младшая дочь отца, а тут на фото папа держит мою уже младшую дочь", – растрогала певица.

Кроме того, Тарабарова нашла в семейном альбоме архивную фотографию своих родителей, где они еще совсем молоды.

Родители Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что недавно Леся Никитюк показала свою маму и какой сюрприз она для нее подготовила по случаю праздника.

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