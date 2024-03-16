Светлана Тарабарова показала редкое фото с папой и нежно поздравила его с праздником

Певица показала семейные фотографии.
Украинская певица Светлана Тарабарова порадовала поклонников фото из семейного архива.
В своем фотоблоге артистка рассказала о празднике в семье. Так, сегодня, 16 марта, отец Светланы отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 70 лет. По случаю юбилея звезда опубликовала редкие фотографии с родным человеком и вспомнила бесценные общие моменты с ним и тепло поздравила.
"У нас сегодня праздник в семье: моему папе 70 лет. Я благодарю Вселенную за отца, за постоянную мотивацию, любовь к людям и счастливое детство. Поверьте, как мы собирали ягоды, ходили на рыбалку и играли в домино – это бесценно. Хочу, чтобы ты был здоров и счастлив, нашел в себе силы радоваться даже сейчас", – восхитила Светлана.
Звезда также опубликовала фото, на котором изображены три поколения. В частности, она, ее младшая дочь Полина и папа.
"Счастлива, что родители рядом видят, как растут наши дети. Я – младшая дочь отца, а тут на фото папа держит мою уже младшую дочь", – растрогала певица.
Кроме того, Тарабарова нашла в семейном альбоме архивную фотографию своих родителей, где они еще совсем молоды.
Напомним, что недавно Леся Никитюк показала свою маму и какой сюрприз она для нее подготовила по случаю праздника.
Читайте также:
- Максим Галкин восхитил фото с заметно подросшими детьми-близнецами от Аллы Пугачевой
- 42-летняя Лилия Ребрик впервые показалась после родов и рассказала о своем состоянии
- Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов после 11 лет разошелся с женой, которой изменял
- Умер звезда фильма "Ирония судьбы" Александр Ширвиндт